Москвичей предупредили о сильной жаре

МЧС: 27 августа в Москве ожидается 30-градусная жара

В предстоящий вторник, 27 августа, в Москве ожидается сильная жара. Температура воздуха будет достигать плюс 30 градусов Цельсия, предупредили в столичном управлении МЧС.

В связи с этим специалисты призывают жителей столицы быть осторожными и внимательными — избегать перегрева на солнце, носить одежду и головные уборы светлых тонов, а также пить больше воды.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 26 августа станет самым жарким днем в столице с начала месяца. Жаркой погоде в Москве и области, как уточняется, поспособствовал антициклон — благодаря ему день выдастся малооблачным и сухим.

Жаркую погоду в последнюю летнюю неделю пообещал и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По прогнозам синоптика, дневная температура превысит климатическую норму на 5-7 градусов и дойдет до 30 градусов. Ночью же она будет держаться на уроне 12-17 градусов тепла.