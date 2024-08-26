Трамп подтвердил планы взять Маска на работу в случае победы на выборах

Трамп подтвердил планы взять Маска в администрацию в случае победы на выборах

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп подтвердил планы взять американского миллиардера Илона Маска в свою администрацию в случае победы на выборах этого года. Об этом сообщает телеканал NBC10 Philadelphia.

«Я бы включил его в правительство, но я не знаю, как бы он смог успевать, учитывая количество всего, чем он занимается. Но он мог бы консультировать по некоторым вопросам», — рассказал кандидат от Республиканской партии США.

23 июля независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший приостановил свою предвыборную кампанию и пообещал, что будет агитировать своих сторонников голосовать за Трампа. Предполагается, что взамен он получит место в гипотетической администрации республиканцев.