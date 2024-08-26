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09:40, 26 августа 2024Из жизни

Мужчина поймал гигантского сома в день рождения и поцеловал его

В Великобритании мужчина поймал гигантского сома и поцеловал его от радости

В Великобритании мужчина выловил из озера сома весом примерно 61 килограмм в день рождения и поцеловал его от радости. Об этом пишет Jam Press.

Кэрол Вапно, любящий рыбалку с детства, решил отпраздновать 42-летие ловлей рыбы с друзьями. Он стоял с удочкой в руках, когда понял, что на его крючке висит что-то очень крупное. Около 40 минут Вапно пытался вытащить на берег гигантскую рыбу. «Это была королевская битва», — отметил он.

В конце концов мужчине удалось поймать сома длиной около 1,8 метра. «Я просто стоял там 20 минут и с недоверием глядел на эту рыбу на мелководье», — признался Вапно. Мужчина пытался взвесить улов, но его весы сломались под такой большой рыбой.

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Рыбак решил отпустить драгоценного сома обратно в воду. Он поцеловал рыбу на прощание, и та уплыла на глубину. Вапно признался, что после этого побаловал себя банкой пива. «Это была важная веха в моей карьере рыболова и, возможно, самая крупная рыба в моей жизни», — признался он.

Ранее сообщалось, что в американском штате Западная Вирджиния пойман канальный сомик рекордной величины. Его длина составила 100,5 сантиметра, а вес — 21,2 килограмма.

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      Юлия Юткина
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