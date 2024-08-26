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17:14, 26 августа 2024Бывший СССР

На Украине оценили степень повреждения Киевской ГЭС

Глава Киевской ОВА Кравченко: существенных повреждений на ГЭС нет

Фото: Dmytro Smolienko / Globallookpress.com

Киевская гидроэлектростанция (ГЭС) не получила существенного ущерба после утренней артиллерийской атаки. Степень повреждения энергообъекта оценил глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко, передает издание «РБК-Украина».

В ходе телеэфира чиновнику задали вопрос об уроне, который был нанесен инфраструктуре Киевской ГЭС в результате ракетных ударов. Он подтвердил, что коммуникации электростанции, в частности главная киевская дамба, не получили повреждений, и выразил благодарность силам противовоздушной обороны (ПВО).

«Также повреждены инфраструктурные объекты. Сейчас все службы работают на месте по ликвидации», — добавил глава ОВА.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал удар ВС России по украинской инфраструктуре утром 26 августа одним из самых крупных. По его словам, ВС России использовали более сотни ракет разных типов.

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      Глеб Палехов
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