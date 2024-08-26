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12:38, 26 августа 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Житомирской области

Глава ОВА Бунечко: в Житомирской области повреждена критическая инфраструктура

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В Житомирской области Украины была повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Виталий Бунечко в Telegram.

О какой инфраструктуре идет речь, Бунечко не уточнил. Сколько объектов было повреждено и где они находятся, также неизвестно.

«Из-за сложной ситуации в энергосистеме введены аварийные отключения света. Работают спасатели и ремонтные бригады», — добавил глава ОВА.

Ранее стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в Винницкой области. Информацию об этом подтвердила замглавы местной ОВА Наталья Заболотная.

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      Екатерина Грищенко
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