На Украине сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Житомирской области

Глава ОВА Бунечко: в Житомирской области повреждена критическая инфраструктура

В Житомирской области Украины была повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Виталий Бунечко в Telegram.

О какой инфраструктуре идет речь, Бунечко не уточнил. Сколько объектов было повреждено и где они находятся, также неизвестно.

«Из-за сложной ситуации в энергосистеме введены аварийные отключения света. Работают спасатели и ремонтные бригады», — добавил глава ОВА.

Ранее стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в Винницкой области. Информацию об этом подтвердила замглавы местной ОВА Наталья Заболотная.