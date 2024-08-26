В Винницкой области сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры

В Винницкой ОВА сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры

В результате утреннего массированного ракетного удара Вооруженных сил (ВС) России в Винницкой области повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Об этом в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщает замглавы местной областной военной администрации (ОВА) Наталья Заболотная.

«В Виннице попадание в объекты критической инфраструктуры», — говорится в публикации.

Отмечается, что экстренные службы региона приступили к ликвидации последствий серии ракетных ударов.

Ранее ВС России начали массированную ракетную атаку на Украину. По сообщениям украинской прессы, взрывы прозвучали как минимум в 14 областях страны.