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12:08, 26 августа 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о продвижении ВС России в Донбассе

Deep State: ВС России продвинулись в Константиновке на угледарском направлении

Фото: Таисия Воронцова / URA.RU / TASS

В результате наступательных действий, Вооруженные силы (ВС) России существенно продвинулись в Константиновке на угледарском направлении. О продвижении российских войск в Донбассе сообщает в Telegram украинский аналитический проект Deep State.

«Враг продвинулся возле Новоторецка, Михайловки, Яснобродовки, в Константиновке», — говорится в публикации.

Судя по данным карты, ВС России взяли под контроль одну треть Константиновки.

Ранее в Вооруженных силах Украины пожаловались на давление российских войск в Донбассе на фоне нападения на Курскую область. По мнению украинских военных, рискованная операция не принесла стратегических успехов для фронта на востоке страны.

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      Глеб Палехов
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