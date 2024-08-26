На Украине сообщили о продвижении ВС России в Донбассе

Deep State: ВС России продвинулись в Константиновке на угледарском направлении

В результате наступательных действий, Вооруженные силы (ВС) России существенно продвинулись в Константиновке на угледарском направлении. О продвижении российских войск в Донбассе сообщает в Telegram украинский аналитический проект Deep State.

«Враг продвинулся возле Новоторецка, Михайловки, Яснобродовки, в Константиновке», — говорится в публикации.

Судя по данным карты, ВС России взяли под контроль одну треть Константиновки.

Ранее в Вооруженных силах Украины пожаловались на давление российских войск в Донбассе на фоне нападения на Курскую область. По мнению украинских военных, рискованная операция не принесла стратегических успехов для фронта на востоке страны.

