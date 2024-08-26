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11:24, 26 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на давление ВС России в ДНР на фоне нападения на Курскую область

The Times: нападение на Курскую область не помогло ВСУ в ДНР
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются, что нападение на Курскую область не повлияло на ситуацию на фронте в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает газета The Times с ссылкой на украинских военных.

Издание сообщает, что в ВСУ надеялись, что атака на Курскую область «облегчит нагрузку» войск на Донбассе, где украинская армия переживает «почти невыносимое давление».

По информации издания, украинские военные командиры по-разному объясняли коллапс ВСУ вокруг Покровска. Некоторые говорили о нехватке артиллерийских снарядов, другие указывали на использование российскими подразделениями средств радиоэлектронной борьбы и планирующих бомб. При этом все командиры сходятся во мнении, что одна из ключевых проблем — это значительное численное превосходство Вооруженных сил (ВС) России.

The Times заключила, что Покровск может стать самым крупным среди взятых под контроль ВС России городом по численности жителей после Артемовска.

Ранее в ВСУ предсказали Покровску участь Авдеевки и Бахмута. По словам командира 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии Александра, хоть ВС России слегка замедлили темпы наступления, они могут эффективно находить бреши в обороне противника и наносить там разрушительные удары.

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