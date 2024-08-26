ХГПУ: школьники на Украине проходят военную подготовку по стандартам НАТО

Начальная военная подготовка украинских школьников по учебнику 2019 года «Защита Отечества» для 11-х классов была выстроена по стандартам НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) Юрия Шашкова.

Шашков отметил, что в рамках изучаемых им программ он видит «по методичкам настоящих хозяев Украины — американцев». «Материал четко обозначен по формату НАТО, и обучение школьников Украины шло в этой парадигме», — отметил он.

Эксперт добавил, что подобные учебники служат доказательствами подготовки Украины к активным боевым действиями и агрессии против России. По его словам, разжигание ненависти украинцев к Москве началось еще в 2004 году после первой «оранжевой революции».

Ранее министерство образования и науки Украины заявило, что старшеклассников заставят изучать военную технику и фортификации. Программа предмета будет одинаковой для всех школьников независимо от их пола.