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08:31, 26 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о военной подготовке украинских школьников по стандартам НАТО

ХГПУ: школьники на Украине проходят военную подготовку по стандартам НАТО

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Начальная военная подготовка украинских школьников по учебнику 2019 года «Защита Отечества» для 11-х классов была выстроена по стандартам НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) Юрия Шашкова.

Шашков отметил, что в рамках изучаемых им программ он видит «по методичкам настоящих хозяев Украины — американцев». «Материал четко обозначен по формату НАТО, и обучение школьников Украины шло в этой парадигме», — отметил он.

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Эксперт добавил, что подобные учебники служат доказательствами подготовки Украины к активным боевым действиями и агрессии против России. По его словам, разжигание ненависти украинцев к Москве началось еще в 2004 году после первой «оранжевой революции».

Ранее министерство образования и науки Украины заявило, что старшеклассников заставят изучать военную технику и фортификации. Программа предмета будет одинаковой для всех школьников независимо от их пола.

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      Марина Совина
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