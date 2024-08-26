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11:08, 26 августа 2024Мир

На Западе заявили о провале переговоров по Газе

Reuters: переговоры Израиля и ХАМАС по Газе ни к чему не привели

Переговоры Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа ни к чему не привели. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на египетских чиновников.

«Переговоры о возможной сделке по сектору Газа завершились без соглашения в Каире, при этом ни ХАМАС, ни Израиль не приняли несколько предложений, представленных посредниками», — приводит агентство слова ряда источников.

Ранее представитель ХАМАС Ахмед Абдель Хади заявил, переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников не увенчались успехом. По его словам, администрация президента США Джо Байдена продолжает делать вид, что обстановка вокруг мирных переговоров остается благоприятной, однако это не соответствует действительности.

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