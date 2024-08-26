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16:21, 26 августа 2024Россия

Найден еще один кавалер шести орденов Мужества

Один из командиров ЧВК «Вагнер» Будько оказался кавалером шести орденов Мужества

Кадр: ND News

Один из командиров частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Николай Будько является кавалером шести орденов Мужества. Об этом сообщил «Канал специального назначения» в Telegram.

Ранее Будько выступил на церемонии открытия соревнований среди подразделений спецназа «Вызов» в Екатеринбурге. Канал обратил внимание на награды командира ЧВК: Герой России, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль «За отвагу», медаль «За взятие Попасной», а также шесть орденов Мужества.

Ранее в сети уже сообщали о том, что Будько является шестикратным кавалером ордена Мужества. Об этом, как указывалось, говорил руководитель белорусского центра специальной подготовки «Скиф» Владимир Габров.

Ранее единственным кавалером шести орденов Мужества, о котором было широко известно, являлся командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Также он имел орден «За заслуги перед Отечеством» 3-й и 4-й степени, звания Героя России и Героя Луганской народной республики. Уткин стал жертвой крушения самолета с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в августе 2023 года.

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