Найден еще один кавалер шести орденов Мужества

Один из командиров частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Николай Будько является кавалером шести орденов Мужества. Об этом сообщил «Канал специального назначения» в Telegram.
Ранее Будько выступил на церемонии открытия соревнований среди подразделений спецназа «Вызов» в Екатеринбурге. Канал обратил внимание на награды командира ЧВК: Герой России, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль «За отвагу», медаль «За взятие Попасной», а также шесть орденов Мужества.
Ранее в сети уже сообщали о том, что Будько является шестикратным кавалером ордена Мужества. Об этом, как указывалось, говорил руководитель белорусского центра специальной подготовки «Скиф» Владимир Габров.
Ранее единственным кавалером шести орденов Мужества, о котором было широко известно, являлся командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Также он имел орден «За заслуги перед Отечеством» 3-й и 4-й степени, звания Героя России и Героя Луганской народной республики. Уткин стал жертвой крушения самолета с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в августе 2023 года.