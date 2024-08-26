Найден еще один кавалер шести орденов Мужества

Один из командиров ЧВК «Вагнер» Будько оказался кавалером шести орденов Мужества

Один из командиров частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Николай Будько является кавалером шести орденов Мужества. Об этом сообщил «Канал специального назначения» в Telegram.

Ранее Будько выступил на церемонии открытия соревнований среди подразделений спецназа «Вызов» в Екатеринбурге. Канал обратил внимание на награды командира ЧВК: Герой России, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль «За отвагу», медаль «За взятие Попасной», а также шесть орденов Мужества.

Ранее в сети уже сообщали о том, что Будько является шестикратным кавалером ордена Мужества. Об этом, как указывалось, говорил руководитель белорусского центра специальной подготовки «Скиф» Владимир Габров.

Ранее единственным кавалером шести орденов Мужества, о котором было широко известно, являлся командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Также он имел орден «За заслуги перед Отечеством» 3-й и 4-й степени, звания Героя России и Героя Луганской народной республики. Уткин стал жертвой крушения самолета с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в августе 2023 года.