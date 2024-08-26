Найдено средство против гибели нейронов мозга

Водоросли Ecklonia cava замедлили гибель нейронов у мышей

Исследователи из Японии провели исследование, которое показало, что употребление в пищу водорослей Ecklonia cava может замедлить или предотвратить развитие болезни Паркинсона. Об открытии сообщается на сайте MedicalXpress.

Болезнь Паркинсона представляет собой нейродегенеративное заболевание, которое возникает из-за гибели нейронов, производящих дофамин. Антиоксиданты из водорослей Ecklonia cava могут служить потенциальным средством для защиты нейронов от повреждений, вызванных свободными радикалами, что позволяет предотвратить или замедлить развитие заболевания.

В ходе эксперимента ученые спровоцировали аналог болезни Паркинсона у мышей с помощью пестицида ротенона, который уничтожает дофамин-продуцирующие нейроны. После этого часть мышей была накормлена диетой, обогащенной антиоксидантами из Ecklonia cava, а другая часть оставалась на обычной диете.

Результаты показали, что у мышей, получавших антиоксиданты, нейроны в мозге были защищены и симптомы болезни Паркинсона выражались слабее по сравнению с контрольной группой. Кроме того, исследователи наблюдали снижение уровня свободных радикалов, вызванного ротеноном, в клетках, обработанных антиоксидантами из водорослей.

Однако результаты исследований на животных моделях нельзя экстраполировать на людей. Различия в структуре и функциях мозга, а также сложности, возникающие при моделировании болезни Паркинсона, делают необходимым проведение масштабных клинических испытаний для подтверждения эффективности Ecklonia cava у людей. Несмотря на это, поскольку водоросли уже доступны в виде пищевых добавок, их регулярное употребление может нести потенциальную пользу для профилактики нейродегенеративных заболеваний.