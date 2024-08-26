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08:30, 26 августа 2024Забота о себе

Названа максимальная безопасная продолжительность секса в презервативе

Фото: Freepik

Барьерные контрацептивы — лучший способ защититься от нежелательной беременности и инфекций, передающихся половым путем, но использовать один презерватив дольше определенного времени небезопасно, предупредила терапевт Бхавини Шах. Об этом она рассказала изданию Metro.

По словам врача, если секс с проникновением длится дольше 30 минут, лучше заменить презерватив. «Трение уменьшает прочность контрацептива, увеличивая вероятность его разрыва», — объяснила она.

Также Шах обратила внимание на то, что нельзя оставлять презерватив на половом члене после семяизвержения, если хочется еще раз заняться сексом. Двойное использование увеличивает вероятность разрыва и протекания, подчеркнула она.

В заключение врач попросила воздержаться и от идеи использования двух презервативов одновременно. Из-за их трения друг о друга значительно повышается не защищенность от болезней, а риск того, что изделие порвется.

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      Наталья Обрядина
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