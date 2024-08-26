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19:12, 26 августа 2024Экономика

Названы локации Москвы с самыми дешевыми съемными квартирами

Риелтор Яшенков: дешевле всего снять квартиру можно на юге и востоке Москвы
СюжетРынок недвижимости в России

Фото: glokaya_kuzdra / Фотобанк Лори

Дешевле всего снять квартиру получится на юге и востоке Москвы. Локации столицы с наиболее бюджетным предложением аренды назвал риелтор и основатель агентства недвижимости Евгений Яшенков в беседе с порталом MSK1.RU.

«В Москве нет одного рынка недвижимости. Здесь огромное количество сегментов. Внутри МКАДа снять однокомнатную квартиру дешевле 40 тысяч практически невозможно. Мы не говорим про апартаменты, нарезанные по 12 "квадратов". Обычная, самая дешевая квартира 30-35 квадратных метров сдается от 40 тысяч и выше», — пояснил эксперт.

По словам Яшенкова, бюджетные варианты можно найти в районах Бирюлево и Зябликово (на юге Москвы), а также в Новогиреево и Северном Измайлово (на востоке). Директор рынков России и СНГ агентства недвижимости fam Properties Валерий Тумин добавил, что недорогие варианты съемного жилья предлагают на юго-востоке, юге, северо-востоке и севере столицы. Речь идет о районах Ховрино, Лианозово, Бабушкинский, Свиблово, Ростокино, Ярославский, ЗИЛ, Нагатино-Садовники, Черемушки, Кузьминки, Люблино, Выхино и Капотня.

Ранее стало известно, что снимать жилье в Москве стало дороже — в июле и первой половине августа долгосрочная аренда в столице подорожала в среднем на пять процентов. А спрос вырос на 20 процентов — заявок от арендаторов оказалось в девять раз больше, чем предлагаемого жилья.

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      Нина Ташевская
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