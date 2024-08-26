Сервис для создания заметок прекратит работу в России

Платформа для создания заметок Notion прекратит работу в России с 9 сентября

Сервис для создания заметок и списков Notion прекратит работу в России с 9 сентября. Об этом говорится на сайте платформы.

Уточняется, что такое решение принято из-за введенных властями США ограничений, которые запрещают доступ к некоторым программным продуктам и услугам любому лицу в России. Доступ к рабочим пространствам будет открыт пользователям из России до 8 сентября. Начиная с 9 сентября будут закрыты все рабочие пространства, идентифицированные как расположенные в России. Кроме того, пользователям из РФ будет запрещен доступ к сервису.

В декабре прошлого года единственное юридическое лицо стримингового музыкального сервиса Spotify в России прекратило работу спустя девять лет после создания. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Спотифай» было зарегистрировано в России с 13 января 2014 года. Шведский музыкальный сервис перестал работать в России 11 апреля 2022 года.