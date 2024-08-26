Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:35, 26 августа 2024Экономика

Сервис для создания заметок прекратит работу в России

Платформа для создания заметок Notion прекратит работу в России с 9 сентября

Фото: Priscilla Du Preez 🇨🇦 / Unsplash

Сервис для создания заметок и списков Notion прекратит работу в России с 9 сентября. Об этом говорится на сайте платформы.

Уточняется, что такое решение принято из-за введенных властями США ограничений, которые запрещают доступ к некоторым программным продуктам и услугам любому лицу в России. Доступ к рабочим пространствам будет открыт пользователям из России до 8 сентября. Начиная с 9 сентября будут закрыты все рабочие пространства, идентифицированные как расположенные в России. Кроме того, пользователям из РФ будет запрещен доступ к сервису.

В декабре прошлого года единственное юридическое лицо стримингового музыкального сервиса Spotify в России прекратило работу спустя девять лет после создания. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Спотифай» было зарегистрировано в России с 13 января 2014 года. Шведский музыкальный сервис перестал работать в России 11 апреля 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В ВСУ заявили о крупнейшем ударе российских сил

      Жительница Курской области рассказала о расстреле машин танками ВСУ

      Над российским регионом сбили четыре ракеты «Точка-У»

      Дурову продлили срок содержания под стражей

      Жена болеющего раком Кушанашвили заявила об отказе Лепса помочь ее мужу

      Во Франции назвали обвинения против Дурова бредовыми

      Американский наемник рассказал о хаосе в ВСУ

      Сервис для создания заметок прекратит работу в России

      Загитова объяснила одноразовое питание

      Белый дом сообщил об обсуждении с Киевом ударов вглубь России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше