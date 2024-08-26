В России назвали возможный срок появления новых программ льготной ипотеки

Депутат Аксаков: новые программы льготной ипотеки могут появиться осенью

Новые программы льготной ипотеки, нацеленные на привлечение молодых инновационных кадров в российские регионы, могут появиться уже осенью, но на данный момент они находятся на стадии обсуждения, рассказал «Ленте.ру» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Сейчас обсуждаются разные варианты по развитию льготной ипотеки за пределами столичного региона, где нужны кадры. В том числе, инновационные, молодые. Но пока все это находится на уровне обсуждений, говорить о том, что законопроект появится завтра, нельзя. Но варианты обсуждаются», — сказал Аксаков.

Он объяснил, что сегодня во многих регионах России есть необходимость закрепления продвинутых специалистов. Некоторые программы для них могут появиться осенью, но необходимо внимательное обсуждение и системный взгляд на внедрение новых льгот.

«Нужно, чтобы кадры закреплялись там, где они нужны. Один из факторов здесь — жилье, получаемое за счет льготной ипотеки. С другой стороны, есть и тема, связанная с ограниченностью бюджетного ресурса. Мы должны опираться на имеющиеся у страны возможности», — уточнил депутат.

Ранее сообщалось, что депутаты могут начать обсуждение программ льготной ипотеки для перспективных специалистов в ряде российских регионов.