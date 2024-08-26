Редкие оазисы оказались благоприятными для появления жизни

Astrobiology: оценена вероятность появления жизни в благоприятных средах

Жизнь появится в редких оазисах с благоприятными условиями с большей вероятностью, чем если благоприятные условия будут встречаться на планете повсеместно. К такому выводу пришли астробиологи Флоридского технологического университета, которые опубликовали результаты работы в журнале Astrobiology.

Оценка основывается на байесовском анализе, который использовался для оценки вероятности возникновения жизни в различных потенциальных местах на Земле, способствующих абиогенезу — процессу возникновения жизни из неживой среды. Байесовский анализ учитывает априорные знания, а также данные последующих исследований для оценки вероятности, что делает его ценным инструментом в изучении сложных биологических процессов.

Исследователи смоделировали три различных сценария, предполагая существование разного количества пригодных для возникновения жизни мест на Земле. Один из сценариев предполагал 10 таких мест, другой — от 10 до 31, а третий — от 10 до 16. Эти модели были созданы на основе предыдущих исследований, в которых были выявлены потенциальные среды для абиогенеза, такие как подводные вулканы и естественные ядерные реакторы, образованные месторождениями урановой руды.

Изначально предполагалось, что наличие более крупных пулов пригодных для жизни мест создаст более высокую вероятность возникновения жизни на Земле. Однако оказалось, что вероятность возникновения жизни на каждом участке обратно пропорциональна количеству таких участков.

Это означает, что при большем количестве потенциально пригодных для жизни мест вероятность возникновения жизни на конкретном участке была ниже, чем в сценарии с меньшим количеством участков. Исследователи пришли к выводу, что меньший пул подходящих сред может каким-то образом включать более благоприятные условия для возникновения жизни.

Эти выводы могут иметь важное значение для понимания абиогенеза не только на Земле, но и в других местах Вселенной. Наложение ограничений на доступность подходящих сред может дать ценные данные о вероятности возникновения жизни в космосе.