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12:36, 26 августа 2024Бывший СССР

Объект инфраструктуры поврежден в Ивано-Франковской области

Ивано-Франковская ОВА сообщила о повреждении инфраструктурного объекта в области

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Объект инфраструктуры поврежден в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук в своем Telegram-канале.

Онищук прокомментировала последствия массированного удара Вооруженных сил (ВС) России по объектам украинской энергоинфраструктуры. Чиновник сообщила о повреждении инфраструктурного объекта на территории области.

Глава Ивано-Франковской ОВА подчеркнула, что в настоящий момент аварийные службы работают над устранением последствий аварии. Также она призвала граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры в 15 регионах страны. Отмечается, что на всей территории страны действует воздушная тревога.

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