Основатель «Открытие холдинга» стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Следствие просит заочно арестовать основателя «Открытие холдинга» Беляева

Следствие направило в Тверской районный суд Москвы ходатайство о заочном аресте основателя «Открытие холдинга» Вадима Беляева по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, вторым фигурантом дела стал экс-член правления банка Михаил Назарычев. Ходатайства о заочном заключении Беляева и Назарычева под стражу будут рассмотрены в ближайшее время.

По сообщению СМИ, основатель «Открытие холдинга» сейчас находится в США.

По данным «Интерфакс», Беляев обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее сообщалось, что двух сотрудников Центрального банка России задержали за махинации с ветхими купюрами.