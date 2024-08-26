Основатель «Открытие холдинга» стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Следствие направило в Тверской районный суд Москвы ходатайство о заочном аресте основателя «Открытие холдинга» Вадима Беляева по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, вторым фигурантом дела стал экс-член правления банка Михаил Назарычев. Ходатайства о заочном заключении Беляева и Назарычева под стражу будут рассмотрены в ближайшее время.
По сообщению СМИ, основатель «Открытие холдинга» сейчас находится в США.
По данным «Интерфакс», Беляев обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Ранее сообщалось, что двух сотрудников Центрального банка России задержали за махинации с ветхими купюрами.