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12:33, 26 августа 2024Бывший СССР

Отключения света на Украине затронули Молдавию

Moldelectrica: в молдавско-украинской энергосистеме произошли сбои

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Globallookpress.com

В работе совместной молдавско-украинской энергосистемы произошли сбои. Об этом сообщает издание Noi.md со ссылкой на государственную компанию Moldelectrica.

Власти Молдавии заявляют о полном контроле ситуации. «По заверениям Moldelectrica, местной генерации достаточно для устранения любых незначительных нарушений и поддержания стабильности работы энергосистемы», — сообщает издание.

Внеплановые отключения происходят на фоне перебоев со светом на Украине. До повреждений критической инфраструктуры в соседней стране в Молдавии на 26 августа были назначены плановые отключения света во всех районах.

Ранее в Молдавии обеспокоились возможным прекращением поставок российского газа через Украину после захвата ВСУ газоизмерительной станции Суджа.

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