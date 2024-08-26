Отключения света на Украине затронули Молдавию

Moldelectrica: в молдавско-украинской энергосистеме произошли сбои

В работе совместной молдавско-украинской энергосистемы произошли сбои. Об этом сообщает издание Noi.md со ссылкой на государственную компанию Moldelectrica.

Власти Молдавии заявляют о полном контроле ситуации. «По заверениям Moldelectrica, местной генерации достаточно для устранения любых незначительных нарушений и поддержания стабильности работы энергосистемы», — сообщает издание.

Внеплановые отключения происходят на фоне перебоев со светом на Украине. До повреждений критической инфраструктуры в соседней стране в Молдавии на 26 августа были назначены плановые отключения света во всех районах.

Ранее в Молдавии обеспокоились возможным прекращением поставок российского газа через Украину после захвата ВСУ газоизмерительной станции Суджа.