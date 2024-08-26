Пилотов сразу пяти российских самолетов ослепили лазером в небе

Пилотов сразу пяти самолетов с россиянами на борту ослепили лазером в Пулково

Неизвестный пытался ослепить пилотов пяти самолетов с россиянами на борту в небе. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в петербургском аэропорту Пулково вечером 24 августа. Сразу несколько заходивших друг за другом на посадку пассажирских лайнеров попали под действие лазера зеленого цвета.

Первыми об ослеплении доложили пилоты летевшего из Стамбула Airbus А320. Командир воздушного судна сообщил диспетчерам, что излучение было импульсного типа и длилось примерно 15 секунд. При этом аварийную ситуацию он не декларировал.

Аналогичные доклады поступили от экипажей еще четырех самолетов, следовавших из Москвы (Шереметьево и Домодедово), Казани и Мурманска. «Во всех случаях освещение лазером не повлияло на выполнение полетов, так как он не создавал помех, — говорится в сообщении. — Тем не менее о ситуации были оповещены все компетентные органы».

Ранее пассажир самолета российской авиакомпании пытался задушить бортпроводника во время полета. Непредвиденная ситуация произошла 24 августа на борту летевшего из Кирова в Сочи Boeing 737. Сразу после взлета пьяный россиянин начал приставать к соседям, падать на них и расшатывать кресла.