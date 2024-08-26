Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:05, 26 августа 2024Путешествия

Пилотов сразу пяти российских самолетов ослепили лазером в небе

Пилотов сразу пяти самолетов с россиянами на борту ослепили лазером в Пулково

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Неизвестный пытался ослепить пилотов пяти самолетов с россиянами на борту в небе. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в петербургском аэропорту Пулково вечером 24 августа. Сразу несколько заходивших друг за другом на посадку пассажирских лайнеров попали под действие лазера зеленого цвета.

Материалы по теме:
Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле. Почему подвиг пилотов назвали чудом?
Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле.Почему подвиг пилотов назвали чудом?
12 сентября 2023
В России из-за атак беспилотников отменяют сотни рейсов. Насколько опасны полеты дронов для пассажиров самолетов?
В России из-за атак беспилотников отменяют сотни рейсов.Насколько опасны полеты дронов для пассажиров самолетов?
6 сентября 2023

Первыми об ослеплении доложили пилоты летевшего из Стамбула Airbus А320. Командир воздушного судна сообщил диспетчерам, что излучение было импульсного типа и длилось примерно 15 секунд. При этом аварийную ситуацию он не декларировал.

Аналогичные доклады поступили от экипажей еще четырех самолетов, следовавших из Москвы (Шереметьево и Домодедово), Казани и Мурманска. «Во всех случаях освещение лазером не повлияло на выполнение полетов, так как он не создавал помех, — говорится в сообщении. — Тем не менее о ситуации были оповещены все компетентные органы».

Ранее пассажир самолета российской авиакомпании пытался задушить бортпроводника во время полета. Непредвиденная ситуация произошла 24 августа на борту летевшего из Кирова в Сочи Boeing 737. Сразу после взлета пьяный россиянин начал приставать к соседям, падать на них и расшатывать кресла.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Каким оружием она атаковала цели в Киеве, Одессе и Львове?

      В «Спартаке» потеряли футболиста Соболева

      105-летний мужчина рассказал о сладком секрете долголетия

      ИИ начнет обучаться бесконечно

      Раскрыты способы нормализовать давление без лекарств

      Из-за пожара на российском нефтезаводе возбуждено дело

      Целесообразность обкатки новых авто оценили

      В Госдуме ответили на заявление Зеленского о мире

      Россиянам раскрыли топ-10 бюджетных направлений для путешествий по стране

      Названы последствия пожара на атакованном хуситами нефтяном танкере в Красном море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше