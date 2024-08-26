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11:26, 26 августа 2024Путешествия

Пьяный пассажир летевшего в Сочи самолета пытался задушить бортпроводника

Пассажир летевшего из Кирова в Сочи самолета пытался задушить члена экипажа

Фото: Unsplash

Пассажир самолета российской авиакомпании пытался задушить бортпроводника во время полета. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Кирова в Сочи Boeing 737 24 августа. Сразу после взлета пьяный россиянин по имени Владислав начал приставать к соседям, падать на них и расшатывать кресла.

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Члены экипажа успокоили мужчину и пристегнули его ремнями безопасности. Однако через несколько минут он расстегнулся и продолжил дебоширить. Тогда сотрудники перевозчика отвели мужчину в хвост лайнера, где он зашел в туалет.

Там он стал выламывать ногой дверь уборной. «После ее открытия силами экипажа мужчина предстал с сигаретой в зубах, — говорится в сообщении. — Правда, незажженной, а позже в туалете нашли и спички».

Отмечается, что после этого нарушитель набросился на бортпроводника и попытался его задушить. Мужчину оттащили от члена экипажа и связали ему руки удлинительными ремнями. Когда и они не помогли, пришлось применить специальные средства сдерживания.

«Дальнейший полет мужчина находился под пристальным вниманием бортпроводников, — пишет источник. — Он мычал, говорил что-то невнятное, агрессивно себя вел и пытался пинать членов экипажа». После благополучной посадки дебошира передали правоохранителям для привлечения к ответственности.

Ранее правоохранители задержали летевшего из Иркутска в Москву пассажира из-за криков о бомбе в аэропорту. Инцидент произошел 22 августа с 55-летним жителем Курска. Уже при посадке в автобус он бросил на землю ручную кладь и заявил, что в ней находятся запрещенные предметы.

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      Фариза Бацазова
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