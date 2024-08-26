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22:00, 26 августа 2024Экономика

Площадь пожара в Крыму выросла до 150 гектаров

Площадь пожара у Феодосии и поселка Орджоникидзе в Крыму выросла до 150 га
СюжетПожары в России

Фото: Matt Howard / Unsplash

Площадь пожара в Крыму у Феодосии и поселка Орджоникидзе выросла до 150 гектаров. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике Крым.

«На данный момент площадь пожара составляет 150 гектаров. В тушении задействовано 470 человек и более 100 единиц техники», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что тушение пожара осложняют сильный порывистый ветер и жаркая сухая погода. Вертолеты Ми-8 МЧС произвели 42 сброса воды общим объемом 210 тонн. Возгорание произошло на горе Тепе-Оба.

Ранее трассу Феодосия — Орджоникидзе в Крыму временно перекрыли из-за лесного пожара. «Из поселка Орджоникидзе до Феодосии и села Виноградное можно проехать через села Южное и Насыпное», — сообщили в минтрансе региона.

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      Артём Верейкин
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