Трассу в Крыму перекрыли из-за лесного пожара

В Крыму перекрыли дорогу Феодосия — Орджоникидзе из-за возгорания на горе

Трассу Феодосия — Орджоникидзе в Крыму перекрыли из-за лесного пожара. Возгорание произошло на горе Тепе-Оба, сообщает региональный минтранс в своем Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что движение по дороге ограничили на время ликвидации пожара. «Из поселка Орджоникидзе до Феодосии и села Виноградное можно проехать через села Южное и Насыпное», — добавили чиновники.

Ранее в МЧС сообщили, что площадь природного пожара на юго-востоке Крыма выросла с 15 до 45 гектаров. К быстрому распространению огня привели сильные порывы ветра до 20 метров в секунду, а также жаркая сухая погода, уточнили спасатели.

До этого жителей поселка городского типа Орджоникидзе решили эвакуировать из-за пожара. Для желающих организовали специальные автобусы, остальные собрались эвакуироваться самостоятельно, отметил глава региона Сергей Аксенов.

