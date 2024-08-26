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15:42, 26 августа 2024Бывший СССР

Подполье рассказало об отказавшихся пересекать Днепр наемниках ВСУ

РИА Новости: часть иностранных наемников ВСУ отказалась пересекать Днепр

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Часть иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) не принимало участие в планировавшейся операции десанта на левый берег Днепра, они были разоружены. Об этом сообщили РИА Новости в подполье Херсонской области.

«Отказавшихся от участия в десанте на левый берег Днепра иностранных наемников из Польши, США и стран Латинской Америки разоружили», — сообщает подполье.

Отмечается, что командование ВСУ проводит расследование в отношении наемников и принимает решение об их дальнейшей судьбе.

Ранее стало известно, что российские войска сорвали попытку иностранных наемников занять плацдармы на левом берегу Днепра. По словам представителя подполья, место скопления плавсредств было вскрыто силами сопротивления и уничтожено.

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      Валентин Карант
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