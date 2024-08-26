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15:26, 26 августа 2024Бывший СССР

ВС России сорвали попытку наемников ВСУ занять плацдармы на левобережье Днепра

РИА: ВС России сорвали попытку ВСУ занять плацдармы на левобережье Днепра

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска сорвали попытку иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) занять плацдармы на левом берегу Днепра. Об этом РИА Новости сообщили в пророссийском подполье Херсона.

«В Херсон и Очаков было переброшено большое количество плавсредств и наемников из числа граждан Польши, США, стран Латинской Америки. Место скопления плавсредств в Херсоне было вскрыто силами действующего сопротивления и уничтожено», — приводятся в публикации слова представителя партизан.

Отмечается, что операция по созданию новых плацдармов на днепровском левобережье была запланирована на 24 августа, атаку хотели приурочить ко Дню независимости Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе массированного удара по Украине в понедельник, 26 августа, были атакованы объекты энергетического комплекса страны, который обеспечивает работу военно-промышленного комплекса противника.

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      Глеб Палехов
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