Подросток попался на рисовании обнаженной натуры и вызвал разлад в семье

Пользователь Reddit рассказал, что у них в семье возник разлад после того, как родственники поймали его сына-подростка на рисовании обнаженной натуры. По словам мужчины, он решил не наказывать сына вопреки возмущениям других членов семьи.

Автор поста отметил, что его 15-летний сын любит рисовать. «У него это очень хорошо получается и он ежедневно практикуется. У него в комнате лежат десятки изрисованных альбомов», — добавил рассказчик.

Однако недавно в гости к семье пришли родственники. Племянники мужчины — восьмилетняя девочка и десятилетний мальчик — без спроса зашли в комнату его сына и изучили его альбомы. Затем они вернулись и показали взрослым обнаруженный ими альбом, в котором было множество рисунков людей — либо голых, либо в нижнем белье.

Мужчина отметил, что не знал об этих рисунках, но они не вызвали у него беспокойства. «В них явно не было сексуального подтекста, там были мужчины и женщины всех возрастов и комплекций в обычных, не провокационных позах. Сын сказал, что таким образом просто изучал анатомию», — пояснил рассказчик.

Сестра мужчины сильно расстроилась из-за находки. Она заявила, что племянник рисует порнографические изображения, и предположила, что подросток занимается этим из-за сексуального влечения. «Она также была расстроена тем, что ее дети увидели обнаженных людей, но я быстро закрыл эту тему, потому что им самим не следовало лезть в чужие вещи», — добавил автор поста. Тем не менее женщина сочла, что брат портит своего сына тем, что дозволяет ему рисовать обнаженную натуру. А отец рассказчика призвал наказать внука за такие рисунки.

Мужчина подчеркнул, что не согласен с выводами родственников, и попросил пользователей Reddit оценить ситуацию. «Нагота не обязательно подразумевает сексуальный или порнографический подтекст», «Надеюсь, твоя сестра не ходит по музеям», «У твоей сестры какие-то серьезные проблемы», — поддержали они автора поста. Некоторые добавили, что они, будучи художниками, часто практиковались в написании обнаженной натуры.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что увидел ролики своей 17-летней дочери-блогерши на YоuTube и неприятно удивился. Мужчин отметил, что потребовал от дочери удалить канал.