Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 26 августа 2024Интернет и СМИ

Подросток попался на рисовании обнаженной натуры и вызвал разлад в семье

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Пользователь Reddit рассказал, что у них в семье возник разлад после того, как родственники поймали его сына-подростка на рисовании обнаженной натуры. По словам мужчины, он решил не наказывать сына вопреки возмущениям других членов семьи.

Автор поста отметил, что его 15-летний сын любит рисовать. «У него это очень хорошо получается и он ежедневно практикуется. У него в комнате лежат десятки изрисованных альбомов», — добавил рассказчик.

Однако недавно в гости к семье пришли родственники. Племянники мужчины — восьмилетняя девочка и десятилетний мальчик — без спроса зашли в комнату его сына и изучили его альбомы. Затем они вернулись и показали взрослым обнаруженный ими альбом, в котором было множество рисунков людей — либо голых, либо в нижнем белье.

Мужчина отметил, что не знал об этих рисунках, но они не вызвали у него беспокойства. «В них явно не было сексуального подтекста, там были мужчины и женщины всех возрастов и комплекций в обычных, не провокационных позах. Сын сказал, что таким образом просто изучал анатомию», — пояснил рассказчик.

Материалы по теме:
Одна из первых YouTube-блогерш обманула весь мир. Зачем она это сделала и как ее ложь раскрыли?
Одна из первых YouTube-блогерш обманула весь мир.Зачем она это сделала и как ее ложь раскрыли?
5 июня 2023
«Самый отвратительный пранкер» Скандальный подросток решил прославиться любой ценой. За это его возненавидела вся страна
«Самый отвратительный пранкер»Скандальный подросток решил прославиться любой ценой. За это его возненавидела вся страна
10 июля 2023

Сестра мужчины сильно расстроилась из-за находки. Она заявила, что племянник рисует порнографические изображения, и предположила, что подросток занимается этим из-за сексуального влечения. «Она также была расстроена тем, что ее дети увидели обнаженных людей, но я быстро закрыл эту тему, потому что им самим не следовало лезть в чужие вещи», — добавил автор поста. Тем не менее женщина сочла, что брат портит своего сына тем, что дозволяет ему рисовать обнаженную натуру. А отец рассказчика призвал наказать внука за такие рисунки.

Мужчина подчеркнул, что не согласен с выводами родственников, и попросил пользователей Reddit оценить ситуацию. «Нагота не обязательно подразумевает сексуальный или порнографический подтекст», «Надеюсь, твоя сестра не ходит по музеям», «У твоей сестры какие-то серьезные проблемы», — поддержали они автора поста. Некоторые добавили, что они, будучи художниками, часто практиковались в написании обнаженной натуры.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что увидел ролики своей 17-летней дочери-блогерши на YоuTube и неприятно удивился. Мужчин отметил, что потребовал от дочери удалить канал.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Сыну главы Чечни вручили высшую награду республики. Сколько теперь медалей и орденов у 16-летнего Адама Кадырова?

      Следователи получили ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян

      Подросток попался на рисовании обнаженной натуры и вызвал разлад в семье

      В Минобороны заявили о продвижении России на угледарском участке

      Средства ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в Саратовской области

      В США раскрыли последствия удара ВСУ по Москве и Петербургу

      Россиянка описала супермаркет в Таиланде фразой «в шоке от цен на мясо»

      Россиян предупредили о новых правилах установки камер на дорогах

      В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ

      Тюремщица попала за решетку за любовь к грабителю банков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше