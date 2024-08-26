Полиция Лондона задержала 90 человек в первый день карнавала в Ноттинг-Хилл

Полиция Лондона задержала 90 человек в первый день карибского карнавала в Ноттинг-Хилл, об этом говорится в ее заявлении в соцсети X.

Из-за беспорядков пострадали 15 офицеров, но тяжелых ранений они не получили. Десять человек были арестованы из-за нападений на сотрудников чрезвычайных служб, 18 посетителей карнавала арестовали по обвинению в хранении опасного оружия. Трижды злоумышленники воспользовались ножом. Женщина 32 лет была госпитализирована в тяжелом состоянии, также в больницу попал 29-летний мужчина, его жизни ничего не угрожает. Полиция ждет информации о состоянии еще одного молодого человека 24 лет.

Ежегодный карибский карнавал проходит в последний понедельник августа и предшествующее ему воскресенье. Одной из идей его проведения была попытка борьбы с расовыми конфликтами, однако за мероприятием закрепилась дурная слава, криминогенная обстановка, употребление наркотиков, высокий уровень шума.