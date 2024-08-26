Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:05, 26 августа 2024Забота о себе

Пользователи сети рассказали о худших знакомствах в приложениях

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины рассказали о худших знакомствах в дейтинговых приложениях. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Один пользователь признался, что лишь однажды сходил с девушкой на свидание после знакомства в приложении, и они прекрасно провели время. Однако когда его визави узнала, что он не сможет увидеться с ней в предложенный ею день, так как планирует идти на день рождения друга, она вышла из себя.

Разозлилась, заявила, что я не хочу ее. Я говорю, давай сходим в субботу. Она даже не отреагировала, просто кричала на меня. Я пытался спасти ситуацию, но она ничего не слышала. Еще два года она следила за моей страницей в социальной сети. Я насчитал 14 принадлежащих ей аккаунтов и спросил, зачем она преследует меня. Она спросила: «Ты не хочешь, чтобы я следила за тобой?» Я ответил отрицательно и больше никогда о ней не слышал

nikosbabпользователь Reddit

Еще один мужчина рассказал, что интимная близость с женщиной, с которой он познакомился в сети, закончилась катастрофой.

Она была непреклонна, и я все-таки проник в нее сзади. На глубине сантиметров в пять она меня обкакала

Routine_Comb_8958пользователь Reddit
Материалы по теме:
«Извини, но я просто красивая» 92-летняя пенсионерка шутит о похоронах и дерзит подписчикам. За что ее любят миллионы?
«Извини, но я просто красивая»92-летняя пенсионерка шутит о похоронах и дерзит подписчикам. За что ее любят миллионы?
1 мая 2022
Школьник на спор завел в TikTok блог с вдохновляющими историями. Как его рассказы возвращают веру в человечество?
Школьник на спор завел в TikTok блог с вдохновляющими историями.Как его рассказы возвращают веру в человечество?
1 октября 2022

Одна из женщин вспомнила, как на свидании парень-художник попытался на ней нажиться.

Самый странный опыт произошел, когда парень нарисовал мой портрет, пририсовал мне на нем лишний вес, а потом попытался заставить меня заплатить за рисунок 20 евро

Tinasglassesпользовательница Reddit

Ранее взрослые пользовательницы сети дали юным девушкам советы по гигиене. Многие напомнили девушкам о важности использования средств для снятия макияжа.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      В ВСУ заявили о крупнейшем ударе российских сил

      В США сравнили уровень загрязнения в Лос-Аламосе с Чернобылем

      На Западе сообщили о пересечении Киевом красных линий США

      В Британии назвали задержание Дурова самой радикальной мерой

      Макрон отверг кандидатуру левых на пост премьера страны

      Вучич назвал задержание Дурова искажением мира

      Люся Чеботина отстригла свои волосы прямо на сцене

      В уфимской больнице прокомментировали сведения о видеосъемке в кабинете гинеколога

      Немецкий политик указал на странную деталь в аресте Дурова

      Пользователи сети рассказали о худших знакомствах в приложениях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше