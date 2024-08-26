Взрослые женщины дали юным девушкам советы по гигиене

Увлажнять. Особенно если у вас прыщи и вы думаете, что у вас жирная кожа. В девяти случаях из 10 кожа жирная, потому что сухая и пытается увлажниться. Если вы начнете увлажнять кожу, хотите верьте, хотите нет, она станет менее жирной и будет меньше шелушиться (если лишнее кожное сало действительно является причиной высыпаний). У меня была ужасная кожа, я годами покупала лекарства от прыщей. В 30 лет пошла в спортзал и стала тренироваться и принимать душ перед работой. Я брала с собой увлажняющий крем для лица и использовала его каждый день, и бам! Лицо очистилось