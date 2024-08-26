Популярная модель снялась топлес на пляже

Английская модель, телеведущая и бывшая королева красоты Кристин Макгиннесс снялась топлес во время отдыха в Барселоне. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица позировала топлес на пляже, стоя в море в плавках. При этом волосы знаменитости были собраны в хвост, а из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки люксового бренда Christian Dior.

В описании к публикации телезвезда заявила, что счастлива быть собой.

В июле 29-летняя французская топ-модель Синди Бруна снялась топлес для журнала Elle.