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10:43, 15 июля 2024Ценности

Топ-модель снялась топлес на яхте для журнала

Фото: @ellefr

Французская топ-модель Синди Бруна снялась топлес для журнала Elle. Соответствующая публикация появилась на странице фэшн-фотографа Кэмерона Хаммонда в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летнюю манекенщицу запечатлели, когда она сидела на диване на яхте с полотенцем на голове. При этом героиня съемки предстала перед камерой в черных кружевных трусах, прикрыв обнаженную грудь рукой.

В то же время знаменитость дополнила образ многочисленными золотистыми украшениями. Так, она надела на шею две цепочки разных размеров, добавив к одной из них кулон. Помимо того, модель примерила серьги-пусеты, часы, несколько браслетов и кольца.

Ранее в июле популярная американская модель Жасмин Тукс восхитила фанатов снимками топлес.

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      Карина Черных
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