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01:02, 4 июля 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret восхитила фанатов снимками топлес

Фото: @jastookes

Популярная американская модель Жасмин Тукс восхитила фанатов снимками топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 7,4 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах 33-летняя манекенщица позировала у стены в блестящих V-образных трусах от бикини. В свою очередь, она прикрыла обнаженную грудь скрещенными руками, согнутыми в локтях.

При этом бывший «ангел» Victoria's Secret дополнила образ массивными золотистыми украшениями. Так, она надела фактурные браслеты, ожерелье, серьги и кольцо на палец.

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Поклонники оценили внешний вид модели в комментариях. «Быть такой привлекательной незаконно!», «Похожа на египетскую богиню», «Произведение искусства», «Очень красивая женщина с впечатляющим телом», — отметили юзеры.

Ранее в июле бывший «ангел» Victoria's Secret, шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в бикини для турецкой версии журнала Harper's Bazaar.

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      Карина Черных
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