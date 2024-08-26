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09:58, 26 августа 2024Россия

Появилось видео из атакованной дронами многоэтажки в Саратове

Shot опубликовал видео из атакованного дронами высотного дома в Саратове

Появилось видео из многоэтажного дома «Волга Скай» в Саратове, который утром 26 августа атаковали дроны. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившемся ролике видны многочисленные повреждения в одной из квартир в высотном здании. Как пишет издание, она расположена на 28-м этаже. Предположительно, на эту квартиру пришелся основной удар дронов.

Как разузнал Shot, там во время атаки находилась 40-летняя женщина. Жительница Саратова пострадала, ее состояние медики оценивают как тяжелое.

До этого предполагалось, что многоэтажку в Саратове атаковал дрон самолетного типа по аэродинамической схеме «утка».

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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