Появилось видео из атакованной дронами многоэтажки в Саратове

Shot опубликовал видео из атакованного дронами высотного дома в Саратове

Появилось видео из многоэтажного дома «Волга Скай» в Саратове, который утром 26 августа атаковали дроны. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившемся ролике видны многочисленные повреждения в одной из квартир в высотном здании. Как пишет издание, она расположена на 28-м этаже. Предположительно, на эту квартиру пришелся основной удар дронов.

Как разузнал Shot, там во время атаки находилась 40-летняя женщина. Жительница Саратова пострадала, ее состояние медики оценивают как тяжелое.

До этого предполагалось, что многоэтажку в Саратове атаковал дрон самолетного типа по аэродинамической схеме «утка».