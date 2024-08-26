Президент Молдавии пропустит День независимости страны

Президент Молдавии Санду пропустит День независимости страны из-за COVID-19

Президент Молдавии Санду пропустит мероприятия в честь Дня независимости страны из-за COVID-19. Об этом глава администрации президента Адриан Бэлуцел написал в Telegram.

Бэлуцел прокомментировал сообщения о болезни Санду в преддверии Дня независимости страны 27 августа. Он подтвердил информацию и сообщил, что запланированные мероприятия пройдут в соответствии с программой празднования.

«Президент чувствует себя хорошо и продолжает работу из дома», — подчеркнул глава администрации Санду.

Ранее лидер молдавской «Нашей партии» Ренато Усатый обвинил Санду в плагиате его предвыборного лозунга. Политик считает, что партия действующего президента использовала лозунг без его согласия.