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13:00, 26 августа 2024Бывший СССР

Президент Молдавии пропустит День независимости страны

Президент Молдавии Санду пропустит День независимости страны из-за COVID-19

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Санду пропустит мероприятия в честь Дня независимости страны из-за COVID-19. Об этом глава администрации президента Адриан Бэлуцел написал в Telegram.

Бэлуцел прокомментировал сообщения о болезни Санду в преддверии Дня независимости страны 27 августа. Он подтвердил информацию и сообщил, что запланированные мероприятия пройдут в соответствии с программой празднования.

«Президент чувствует себя хорошо и продолжает работу из дома», — подчеркнул глава администрации Санду.

Ранее лидер молдавской «Нашей партии» Ренато Усатый обвинил Санду в плагиате его предвыборного лозунга. Политик считает, что партия действующего президента использовала лозунг без его согласия.

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