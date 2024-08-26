Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:56, 26 августа 2024Силовые структуры

При обыске в российском доме боевиков из секты нашли шведский гранатомет

В Ингушетии при обыске в доме боевиков из секты нашли шведский гранатомет

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ингушетии при обысках в доме троих боевиков из запрещенной в России экстремистской секты «баталхаджинцев» силовики нашли шведский гранатомет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, такие гранатометы противник использует в зоне специальной военной операции. Правоохранители установили, что оружие в Россию переправил контрабандист и лидер террористической организации Ильяс Белхароев (внесен в список террористов и экстремистов). Он уехал на Украину в 2015 году.

Против мужчины возбуждено дело об участии в террористическом сообществе и членстве в незаконном вооруженном формировании.

Ранее стало известно, что в Ингушетии сотрудники силовых структур ищут троих боевиков. Поиск, предварительно, ведется в Назрановском районе. По местам жительства злоумышленников была найдена взрывчатка и оружие. Самих боевиков разыскивают уже три недели.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      120-летний памятник в российском городе отдадут под бизнес-центр

      Четыре новых вида льготной ипотеки пообещали россиянам

      США предупредили о справедливых опасениях со стороны России и Китая

      Москвичам спрогнозировали самый жаркий день месяца

      Армию Финляндии назвали законной целью России

      На украинском телевидении в прямом эфире пропал свет на фоне ударов ВС России

      На Украине ввели экстренные графики отключения электричества

      Анна Asti посочувствовала ставшей жертвой мошенников Долиной

      Женщина занялась йогой и осталась парализованной

      Бывший премьер России назвал отличие Путина от коллег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше