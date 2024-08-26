При обыске в российском доме боевиков из секты нашли шведский гранатомет

В Ингушетии при обыске в доме боевиков из секты нашли шведский гранатомет

В Ингушетии при обысках в доме троих боевиков из запрещенной в России экстремистской секты «баталхаджинцев» силовики нашли шведский гранатомет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, такие гранатометы противник использует в зоне специальной военной операции. Правоохранители установили, что оружие в Россию переправил контрабандист и лидер террористической организации Ильяс Белхароев (внесен в список террористов и экстремистов). Он уехал на Украину в 2015 году.

Против мужчины возбуждено дело об участии в террористическом сообществе и членстве в незаконном вооруженном формировании.

Ранее стало известно, что в Ингушетии сотрудники силовых структур ищут троих боевиков. Поиск, предварительно, ведется в Назрановском районе. По местам жительства злоумышленников была найдена взрывчатка и оружие. Самих боевиков разыскивают уже три недели.

