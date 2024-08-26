Прибыль чешского производителя дронов взлетела

Чешский производитель дронов Primoco сообщил о росте прибыли за полгода на 81 %

Производитель дронов Primoco UAV из Чехии сообщил о взлете прибыли в течение первого полугодия на 81 процент до рекордных 5,4 миллиона долларов, что связано как с конфликтом на Украине и ролью в нем беспилотников, так и с возросшими во всем мире расходами на оборону. Об этом со ссылкой на данные компании пишет Bloomberg.

Чешские аппараты используются для разведки боем и мониторинга границ. В начале этого года компания вышла на Пражскую фондовую биржу, с того момента ее акции подорожали более чем в четыре раза.

В настоящее время она намерена инвестировать 33,5 миллиона долларов в строительство нового объекта, что позволит нарастить производственные мощности более чем в два раза к 2027 году.

До конца этого года компания намерена подписать соглашение о строительстве 60 беспилотников общей стоимостью 44 миллиона долларов, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября Китай ограничит продажи за рубеж продукции двойного назначения, в том числе дронов с высокоточным измерительным оборудованием, лазеров и оборудования для получения инфракрасных изображений.