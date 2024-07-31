Китай ограничил продажи беспилотников после визита украинского чиновника

Минторговли КНР: БПЛА не должны использоваться для «распространения оружия»

Китай ограничил продажи за рубеж продукции двойного назначения (беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием, лазеры, оборудование для получения инфракрасных изображений и другая техника). Об этом со ссылкой на Минторговли КНР сообщает РБК.

По словам представителей ведомства, ограничения начнут действовать с 1 сентября. В Министерстве обсудили предложения «различных заинтересованных сторон» для эффективной защиты нацбезопасности и интересов Китая и выполнения международных обязательств, а также заявили, что китайская техника не должна использоваться для распространения оружия, терроризма или в военных целях.

«Китай всегда считал, что научно-технический прогресс должен приносить пользу народам всех стран. Китайское правительство выступает против незаконного использования гражданских беспилотных летательных аппаратов в немирных целях», — пояснили в ведомстве.

23 июня с первым визитом в Китай прибыл глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Чиновник добавил, что встретится с министром иностранных дел Китая Ван И, чтобы обсудить с китайским коллегой пути к миру на Украине.

Китай впервые ограничил поставки БПЛА за рубеж в июле 2023-го. Под запрет попали гражданские беспилотники дальнего радиуса действия. Меры объяснили опасениями, что покупатели могут переоборудовать такие дроны под военные цели. В министерстве коммерции КНР заявили, что приспособления, о которых идет речь, могут держаться в воздухе дольше получаса, сбрасывать с себя груз и весят более семи килограммов.