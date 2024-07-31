Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:19, 31 июля 2024Экономика

Китай ограничил продажи беспилотников после визита украинского чиновника

Минторговли КНР: БПЛА не должны использоваться для «распространения оружия»

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Китай ограничил продажи за рубеж продукции двойного назначения (беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием, лазеры, оборудование для получения инфракрасных изображений и другая техника). Об этом со ссылкой на Минторговли КНР сообщает РБК.

По словам представителей ведомства, ограничения начнут действовать с 1 сентября. В Министерстве обсудили предложения «различных заинтересованных сторон» для эффективной защиты нацбезопасности и интересов Китая и выполнения международных обязательств, а также заявили, что китайская техника не должна использоваться для распространения оружия, терроризма или в военных целях.

«Китай всегда считал, что научно-технический прогресс должен приносить пользу народам всех стран. Китайское правительство выступает против незаконного использования гражданских беспилотных летательных аппаратов в немирных целях», — пояснили в ведомстве.

23 июня с первым визитом в Китай прибыл глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Чиновник добавил, что встретится с министром иностранных дел Китая Ван И, чтобы обсудить с китайским коллегой пути к миру на Украине.

Китай впервые ограничил поставки БПЛА за рубеж в июле 2023-го. Под запрет попали гражданские беспилотники дальнего радиуса действия. Меры объяснили опасениями, что покупатели могут переоборудовать такие дроны под военные цели. В министерстве коммерции КНР заявили, что приспособления, о которых идет речь, могут держаться в воздухе дольше получаса, сбрасывать с себя груз и весят более семи килограммов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Истребители F-16 прибыли на Украину. Когда их смогут бросить в бой?

      Постпред Ирана в ООН раскрыл причастных к убийству Хании

      Маск согласился подраться с Мадуро

      Психотерапевт указала на способ избежать распространенной ошибки при ссорах

      В США обеспокоились последствиями расправы над лидером ХАМАС

      Спасенный в России амурский тигренок нашел новый дом

      Адвокат прокомментировал информацию о пропаже арестованного в США россиянина из базы ФБТ

      Россиянина пришлось выкапывать из квартиры из-за мусора

      Адвокат усомнился во включении Винника в список обмена

      В Раде обвинили главнокомандующего ВСУ в манипуляциях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше