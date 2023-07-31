Китай ограничит экспорт одного вида беспилотников

AP: Китай ограничит экспорт гражданских дронов дальнего радиуса действия

Власти Китая объявили о введении с 1 августа ограничений на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия. Меры приняты из-за опасений, что покупатели могут переоборудовать такие дроны под военные цели, сообщает Associated Press (AP).

В министерство коммерции КНР заявили, что приспособления, о которых идет речь, могут держаться в воздухе дольше получаса, сбрасывать с себя груз и весят более семи килограммов. В ведомстве заявили, что всегда выступали против применения гражданских БПЛА в военных целях и опровергли заявления США и западных СМИ об экспорте Китаем беспилотников.

В Минобороны Украины ранее заявили об отказе закупать китайские беспилотники ради того, чтобы не испортить отношения с американцами, а эксперты Daily Express US увидели угрозу Западу в сотрудничестве России, Китая и Северной Кореи. По их мнению, в его рамках могут продаваться боеприпасы, дроны и мины, совершаться обмен ключевыми специалистами.

Тем временем в России создали устойчивый к радиоэлектронной борьбе (РЭБ) беспилотник. Квадрокоптер «Лютик» в отличие от китайских аналогов, которые в случае потери сигнала спутников и радиосвязи зависают и садятся после разрядки аккумулятора, отскакивает в рандомную сторону, чтобы выйти из зоны РЭБ, рассказали его создатели.