Сотрудничество России с Китаем и КНДР сочли опасным для Запада

Daily Express: сотрудничество России, Китая и КНДР несет угрозу для Запада

Сотрудничество России, Китая и Северной Кореи несет угрозу для западных стран. Такое мнение выразили эксперты Daily Express US.

Такой союз они сочли устрашающим, пояснив, что сближение этих стран способно привести к серьезным последствиям. В частности, отметили эксперты, коалиция сможет обходить санкции, продавать боеприпасы, дроны и мины, а также совершать обмен ключевыми специалистами в ходе создания национальных программ. Кроме того, по их мнению, несмотря на то, что оборонный потенциал КНДР не будет особо полезен для России, такое сотрудничество в любом случае вызывает беспокойство.

Ранее Путин заявил, что поддержка спецоперации на Украине со стороны Северной Кореи подчеркивает общую заинтересованность и решимость стран противостоять политике коллективного Запада. Также президент отметил солидарность Пхеньяна с Москвой по ряду других ключевых моментов.