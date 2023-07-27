Путин высказался о поддержке СВО со стороны Северной Кореи

Путин: поддержка КНДР СВО подчеркнула решимость противостоять политике Запада

Президент России Владимир Путин высказался о поддержке специальной военной операции (СВО) РФ на Украине со стороны Северной Кореи. Он отметил, что позиция Пхеньяна по данному вопросу и его солидарность с Москвой по ряду других ключевых моментов подчеркивают общую заинтересованность и решимость стран противостоять политике коллективного Запада. Слова российского президента, адресованные лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в специальной телеграмме, опубликовала пресс-служба Кремля.

В тексте телеграммы отмечается, что «твердая поддержка» СВО со стороны КНДР, как и солидарность властей с российской стороной относительно других вопросов, касающихся международных отношений, демонстрируют готовность двух стран бороться с «политикой коллективного Запада, препятствующего установлению подлинно многополярного, справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права, неделимости безопасности, уважении суверенитета и национальных интересов государств».

Ранее сообщалось, что российский лидер поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 70-летием победы в Корейской войне 1950-1953 годов. В поздравительной телеграмме Путин отметил, что весомый вклад в победу внесли советские военнослужащие, в том числе летчики.