Путин поздравил КНДР с годовщиной окончания Корейской войны

Президент Путин поздравил Ким Чен Ына с 70-летием победы в Корейской войне

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 70-летием победы в Корейской войне 1950-1953 годов. Его обращение к главе КНДР и участникам торжественного собрания, посвященного празднованию годовщины окончания войны, опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что весомый вклад в победу внесли советские военнослужащие, в том числе летчики, совершившие десятки тысяч боевых вылетов. «Этот исторический опыт боевого братства имеет непреходящую ценность, служит надежной опорой для дальнейшего развития связей между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой в политике, экономике, сфере безопасности», — подчеркнул президент России.

Российский лидер добавил, что твердая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции России на Украине, а также солидарность по ключевым международным вопросам подчеркивают «общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада».

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с визитом в Северную Корею вечером 25 июля. Его главная цель — участие в мероприятиях и встречи с рядом северокорейских чиновников. Так, 26 июля Шойгу провел встречи с министром обороны Кан Сун Намом, а также с Ким Чен Ыном.

В ходе встречи с лидером КНДР он обсудил вопросы глобальной и региональной безопасности. 27 июля Шойгу присутствовал на военном параде по случаю годовщины окончания Корейской войны.