Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:12, 27 июля 2023Мир

Путин поздравил КНДР с годовщиной окончания Корейской войны

Президент Путин поздравил Ким Чен Ына с 70-летием победы в Корейской войне
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 70-летием победы в Корейской войне 1950-1953 годов. Его обращение к главе КНДР и участникам торжественного собрания, посвященного празднованию годовщины окончания войны, опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что весомый вклад в победу внесли советские военнослужащие, в том числе летчики, совершившие десятки тысяч боевых вылетов. «Этот исторический опыт боевого братства имеет непреходящую ценность, служит надежной опорой для дальнейшего развития связей между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой в политике, экономике, сфере безопасности», — подчеркнул президент России.

Российский лидер добавил, что твердая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции России на Украине, а также солидарность по ключевым международным вопросам подчеркивают «общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада».

Материалы по теме:
«Ракета-монстр» Северная Корея готовится испытать ядерную бомбу. Зачем это Ким Чен Ыну и чем ответят США?
«Ракета-монстр»Северная Корея готовится испытать ядерную бомбу. Зачем это Ким Чен Ыну и чем ответят США?
14 июля 2022
«Мир стоял на грани ядерной войны» 70 лет назад закончилась корейская война. Почему полуостров по-прежнему расколот?
«Мир стоял на грани ядерной войны»70 лет назад закончилась корейская война. Почему полуостров по-прежнему расколот?
Сегодня

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с визитом в Северную Корею вечером 25 июля. Его главная цель — участие в мероприятиях и встречи с рядом северокорейских чиновников. Так, 26 июля Шойгу провел встречи с министром обороны Кан Сун Намом, а также с Ким Чен Ыном.

В ходе встречи с лидером КНДР он обсудил вопросы глобальной и региональной безопасности. 27 июля Шойгу присутствовал на военном параде по случаю годовщины окончания Корейской войны.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    МОК прокомментировал дисквалификацию украинской фехтовальщицы Харлан

    Россиянам дали советы по выбору материала для дачной дорожки

    16-летняя туристка подралась с матерью и попыталась сжечь отель

    Известная 38-летняя актриса показала фигуру в купальнике

    Отдохнувшему на Мальдивах украинскому депутату предъявили обвинения

    Гинеколог назвала оптимальный возраст для рождения первого ребенка

    Раскрыта оптимальная частота стирки постельного белья

    Ученики засудили учителя за семь месяцев прогулов

    Названы преимущества российского орудия «Мальва»

    Путин поздравил КНДР с годовщиной окончания Корейской войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости