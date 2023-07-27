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09:00, 27 июля 2023Мир

Минобороны раскрыло темы разговора Шойгу и Ким Чен Ына

Минобороны России: Шойгу на встрече с Ким Чен Ыном обсудил вопросы безопасности

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу, находящийся с визитом в Северной Корее, в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном обсудил вопросы глобальной и региональной безопасности. Темы беседы российское министерство раскрыло в своем Telegram-канале.

При этом в Минобороны не уточнили, что еще Шойгу и Ким Чен Ын обсуждали на встрече. Впрочем, отмечается, что 27 июля Шойгу планирует присутствовать на военном параде по случаю годовщины окончания корейской войны 1950-1953 годов.

Министр прибыл с визитом в Северную Корею вечером 25 июля. Его главная цель — участие в мероприятиях и встречи с рядом северокорейских чиновников. Так, 26 июля Шойгу провел встречи с министром обороны Кан Сун Намом, а также с Ким Чен Ыном. Последнему министр передал послание от президента России Владимира Путина. После Ким Чен Ын и Шойгу посетили выставку оружия в Пхеньяне.

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    Виктория Кондратьева
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