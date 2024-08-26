Продолжительность рабочей недели в России стала максимальной

Росстат: в 2023 году рабочая неделя в России длилась больше 38 часов

Средняя продолжительность рабочей недели в 2023 году выросла до 38 часов 12 минут. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Оказалось, что это максимальное значение с 2014 года. Таким образом, ежедневная продолжительность рабочего времени составляла 7 часов 38 минут. Кроме того, впервые за 11 лет отметку в 37 часов преодолели женщины. Для мужчин среднее значение осталось на уровне 39 часов 12 минут.

Согласно промежуточным расчетам за I квартал 2024 года, с января по март жители России работали по 38 часов 28 минут в неделю.

В то же время в стране стало меньше тех, кто перерабатывает, то есть отдает трудовой деятельности больше 40 часов в неделю. Если в 2021 году численность таких россиян оценивалась в 5,8 процента, то в 2022 и 2023 году речь шла уже о 4,7 и 4,5 процента соответственно. В I квартале 2024 года зафиксировано значение в 4,15 процента.

Опрос, проведенный исследовательским отделом Битрикс24, выявил, что пятидневной рабочей неделей, введенной в России, недовольны 47 процентов населения. Оказалось, что 38 процентов выступают за переход на четырехдневную рабочую неделю. В то же время девять процентов готовы трудиться шесть дней в неделю.