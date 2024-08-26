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01:01, 26 августа 2024Мир

Проход кораблей через Босфор приостановили из-за сломавшегося танкера

TRT Haber: проход кораблей через Босфор приостановили из-за поломки танкера

Фото: Globallookpress.com

Проход кораблей через пролив Босфор в Стамбуле приостановили из-за сломавшегося танкера, об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Отмечается, что у судна Sredina под флагом Панамы произошла неисправность двигателя. Транзит в обе стороны был временно прекращен.

Генеральное управление Береговой охраны Турции заявило, что танкер следовал из Румынии в Ливию, к нему направлены три буксира. По данным портала MarineTraffic, судно направлялось из Новороссийская в ливийский порт Бенгази.

В июле сообщалось, что в Манильском заливе затонул перевозивший 1,4 миллиона литров мазута танкер под флагом Филиппин. Утверждается, что танкер мог перевернуться и затонуть в связи с сильными дождями, которые были вызваны тайфуном «Карина».

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      Марина Совина
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