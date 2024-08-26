Пьяный россиянин ударил полицейского и попал под следствие

В Астрахани пьяный мужчина ударил полицейского по груди и попал под следствие

В Астрахани местный житель напал на сотрудника патрульно-постовой службы полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 19 августа пьяный подозреваемый у дома на улице Боевая при оформлении протокола об административном правонарушении стал агрессивно себя вести. Он ударил правоохранителя кулаком в грудь.

Против дебошира возбудили дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Теперь ему грозит до пяти лет колонии. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно, что суд в Москве арестовал до 29 сентября гражданку Узбекистана, напавшую на контролера в автобусе.

