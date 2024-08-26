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09:11, 26 августа 2024Экономика

Расходы россиян на красоту заметно выросли

«Ъ»: число чеков в парикмахерских и салонах красоты выросло на 11 % в 2024 году

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По итогам первых семи месяцев 2024 года число чеков россиян в парикмахерских и салонах красоты увеличилось на 11 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. О заметном росте покупок подобных услуг сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков «Платформы ОФД».

В январе-июле 2023 года динамика была гораздо слабее. Тогда число чеков россиян в подобных заведениях выросло лишь на 4,5 процента, уточнили эксперты. Что касается показателей 2024 года, то в Москве число покупок подобных услуг увеличилось на 14 процентов. Годом ранее прирост составлял 4,3 процента.

В «Платформы ОФД» также указали на рост заинтересованности россиян в дорогостоящих видах услуг. Как пояснили аналитики, подобная тенденция привела к увеличению числа посетителей премиальных салонов красоты. Глава салона Celebrity Яна Яковлева заявила, что в настоящее время индустрия демонстрирует заметный рост со времен пандемии коронавируса.

Ранее основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online Ильдар Мухаметзянов заявил, что у россиянок есть возможность получить налоговый вычет с косметологических бьюти-процедур. Речь идет об услугах которые устраняют внешние дефекты, а не маскируют их. Получить налоговый вычет, как уточнил эксперт, можно с очищения кожи лица и шеи, внутрикожной контурной пластики, депиляции и эпиляции, ультразвукового пилинга и пилинг-массажа, лазерной шлифовки кожи, а также пирсинга. При этом подобные услуги должны выполняться профессионалом в лицензированной клинике. Только в этом случае можно будет рассчитывать на получение налогового вычета.

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      Анатолий Акулов
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