Назван способ получить налоговый вычет с бьюти-процедур

Адвокат Мухаметзянов: за бьюти-процедуры можно получить налоговый вычет

Россиянки могут получить налоговый вычет с некоторых бьюти-процедур, сообщил адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online Ильдар Мухаметзянов. Способ, позволяющий вернуть часть потраченных денег, он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Для начала стоит понять, какие услуги относятся к косметологическим, а какие — к косметическим, отметил адвокат. Дело в том, что последние по закону не являются медицинскими, поэтому получить за них вычет нельзя. Это те процедуры, которые не предполагают медицинского вмешательства и оказываются в обычных салонах красоты сотрудниками, не имеющими специального образования. Речь идет, например, о макияже, наращивании ресниц, коррекции или окраске бровей, маникюре и педикюре.

Иным образом обстоят дела с косметологическими услугами, которые устраняют внешние дефекты, а не маскируют их, рассказал Мухаметзянов. При этом вычет распространяется исключительно на процедуры, которые указаны в утвержденной Минздравом номенклатуре медицинских услуг. Среди них: очищение кожи лица и шеи, внутрикожная контурная пластика (введение филлеров), депиляция и эпиляция, ультразвуковой пилинг и пилинг-массаж, лазерная шлифовка кожи, пирсинг.

Собеседник «Ленты.ру» предупредил, что подобные процедуры должны проводиться профессионалом в лицензированной клинике. В противном случае в возврате средств будет отказано.

«Получить вычет можно также за супруга, родителей и детей. Для его оформления вам необходимо собрать следующие документы: договор на лечение, справку об оплате медицинских услуг (ее можно получить в клинике), а также документ, подтверждающий родство налогоплательщика и человека, получившего услугу (при получении вычета не за себя). Возврат можно оформить в налоговой в течение трех лет после проведения процедуры или в течение одного года у работодателя», — заключил адвокат.

Ранее налоговый юрист Глеб Кокарев сообщал, как благодаря налоговому вычету можно вернуть часть денег, потраченных на покупку квартиры в ипотеку.