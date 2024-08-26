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09:15, 26 августа 2024Силовые структуры

Раскрыто число изъятого из незаконного оборота оружия в российском регионе

В ДНР полиция изъяла из незаконного оборота более 700 единиц оружия

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Донецкой народной республике (ДНР) с января по июль полиция изъяла из незаконного оборота более 700 единиц оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД по региону.

По всем фактам следователи возбудили 244 уголовных дела по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия»).

За первые 7 месяцев 2024 года силовики изъяли, нашли в тайниках и приняли от граждан 10 пулеметов, почти 400 автоматов, около 50 винтовок, более 200 пистолетов и 28 единиц иного огнестрельного оружия. Вместе с этим они изъяли почти 150 тысяч патронов различного калибра, более полутора тысяч гранат, около 800 гранатометных выстрелов и 300 килограммов взрывчатки.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону жительница ДНР попыталась проникнуть на вокзал с боевыми патронами.

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