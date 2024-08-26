Раскрыты подробности эвакуации раненой с 28-го этажа атакованной в Саратове многоэтажки

В Саратове после атаки БПЛА раненую женщину спускали по лестнице с 28-го этажа

В Саратове после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) раненую женщину спускали по лестнице с 28 этажа, так как вследствие удара в доме не работал лифт. Подробности эвакуации пострадавшей из многоэтажки раскрыла Baza в Telegram-канале.

По данным издания, значительные повреждения получили квартиры и фасад с 26-го по 29-й этаж — разбиты коммуникации, после взрыва с верхних этажей пришлось сливать воду. В частности, после взрыва одна из дверей лифта слетела, остальные грузоподъемники также вышли из строя.

Ранее сообщалось, что внутри одной из квартир во время обстрела находилась 40-летняя женщина — она получила осколочные ранения, ее состояние медики оценили как тяжелое.

Из-за неработающего лифта ее пришлось эвакуировать по лестнице. Как утверждает Baza, когда приехали спасатели и медики, женщина была в сознании. Сейчас она находится в больнице, медики борются за ее жизнь.

О том, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинские дроны в Саратовской области стало известно 26 августа. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что обломки одного из дронов попали в жилой дом в Саратове, пострадали два человека.